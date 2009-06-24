Настроить windows server

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Завершен5 заявок183 просмотра

Nujno dobavit' 5 userov na window server 2003.

chtoby ne bylo oshibki "server exceeded maximum number of connections"

vajno chtoby failty odnogo usera ne byli dostupny drugomu.

16 лет назад
eventov
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Spasibo za pomosch'.
Все ок. Понимающий пользователь. Умеет объяснить.

Заявки фрилансеров

General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад