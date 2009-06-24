Имеется арендованный сервер. На нем крутится ISPMANAGER Lite. и 4 сайта. Есть пустой сервер (наш) он находится в Одинцово, брендовый ИБМ. Задачи: 1) ...
Настроить windows server
Nujno dobavit' 5 userov na window server 2003.
chtoby ne bylo oshibki "server exceeded maximum number of connections"
vajno chtoby failty odnogo usera ne byli dostupny drugomu.
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