Приветствую. Есть dedicated server, поставить на него Denwer (denwer.ru) нормально не получилось. Оставляйте icq номер для связи. Cпасибо!
Развертывание сервера на базе nginx
Требуется развернуть сервер для сайта на основе связки nginix+Apache или nginx+FastCGI под CentOS или FreeBSD
На сервере необходимо пропатчить PHP php-fpm'ом на поддержку FastCGI, для nginx или поставить PHP в апаче. Также нужен mySQL (+phpmyadmin) и почта (postfix).
Рассмотреть (обсудить плюсы минусы) целесообразность размещения БД на другом сервере.
В случаи с FastCGI рассмотреть целесообразность размещения динамического контента в chroot + jail
Главными приоритетами для будущего сайта являются безопасность и скорость.
В части безопасности учесть возможность DDOS атаки и принять соответствующие меры по конфигурированию сервера (запрет запроса с одного IP в течении 1сек. и т.д.)
По части скорости, принять все возможные меры по конфигурированию сервера на максимальное быстродействие (без ущерба для безопасности). Например, уменьшение размера стека, в случае с Apache
Открытие сайта планируется в несколько этапов, что подразумевает разное физическое местоположение сервера (локалхост(доступ по прямому IP) > VPS > дедик).
Поэтому, требуется некая инструкция по миграции сервера для оперативного развертывания на разных площадках. Возможно, решением будет создание слепка системы, образа или какие-то другие способы миграции.
Также, необходимо показать инструменты мониторинга загруженности сервера (средствами nginix, например), кратко описать функциональность и способ использования.
При успешном сотрудничестве и взаимопонимании возможно дальнейшее сотрудничество над созданием сайта, если будет желание )
Жду предложения вашей цены и сроков
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