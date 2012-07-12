Развертывание сервера на базе nginx

Требуется развернуть сервер для сайта на основе связки nginix+Apache или nginx+FastCGI под CentOS или FreeBSD

На сервере необходимо пропатчить PHP php-fpm'ом на поддержку FastCGI, для nginx или поставить PHP в апаче. Также нужен mySQL (+phpmyadmin) и почта (postfix).

Рассмотреть (обсудить плюсы минусы) целесообразность размещения БД на другом сервере.

В случаи с FastCGI рассмотреть целесообразность размещения динамического контента в chroot + jail

Главными приоритетами для будущего сайта являются безопасность и скорость.

В части безопасности учесть возможность DDOS атаки и принять соответствующие меры по конфигурированию сервера (запрет запроса с одного IP в течении 1сек. и т.д.)

По части скорости, принять все возможные меры по конфигурированию сервера на максимальное быстродействие (без ущерба для безопасности). Например, уменьшение размера стека, в случае с Apache

Открытие сайта планируется в несколько этапов, что подразумевает разное физическое местоположение сервера (локалхост(доступ по прямому IP) > VPS > дедик).

Поэтому, требуется некая инструкция по миграции сервера для оперативного развертывания на разных площадках. Возможно, решением будет создание слепка системы, образа или какие-то другие способы миграции.

Также, необходимо показать инструменты мониторинга загруженности сервера (средствами nginix, например), кратко описать функциональность и способ использования.

При успешном сотрудничестве и взаимопонимании возможно дальнейшее сотрудничество над созданием сайта, если будет желание )

Жду предложения вашей цены и сроков