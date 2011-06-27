Удаленное конфигурирование IP АТС IPNext200

$200
Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Имеется IP АТС IPNext200. Требуется его удаленная настройка на внутренние и внешние разговоры,+подключение видео телефонов.

12 лет назад
47002
Рома 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад