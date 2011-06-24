Настройка locale на Freebsd 7.2

$10
Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Требуется помощь в настройке locale (ru_RU.utf-8 ) на Freebsd 7.2.

Принцип такой, вы говорите что куда в конфиги вписывать, а я вписываю.

FreeBSD
12 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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