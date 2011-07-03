Найти и исправить проблему на сервере

Требуется помощь в настройке locale (ru_RU.utf-8 ) на Freebsd 7.2. Принцип такой, вы говорите что куда в конфиги вписывать, а я вписываю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хостер пишет, что сервер не может найти загрузочной записи.
Сервак проработал больше года, вчера помер.
На серваке что то из Линуксов и raid 1
Доступ по КВМ есть
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