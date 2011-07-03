Найти и исправить проблему на сервере

Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки181 просмотр
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Хостер пишет, что сервер не может найти загрузочной записи.

Сервак проработал больше года, вчера помер.

На серваке что то из Линуксов и raid 1

Доступ по КВМ есть

12 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
adminstation
Виталий 
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Прекрасное и быстрое решение проблемы, которую пытались решить почти два дня. Спасибо :) Рекомендую.
Приятный человек и замечательный заказчик. Рекомендую!!!
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