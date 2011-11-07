Разграничение прав пользователей в Ubuntu

Хостер пишет, что сервер не может найти загрузочной записи. Сервак проработал больше года, вчера помер. На серваке что то из Линуксов и raid 1 Доступ по КВМ есть
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Необходимо написать документацию по созданию сетевого хранилища пользовательских данных на баз Linux с возможностью гибко настраиваемых политик разграничения доступа по группам пользователей.
Уже имеется – установленный дистрибутив Ubuntu 11 с включенным сетевым доступом к папке (через графический интерфейс). Пользователям Win XP/Win 7 с помощью стандартных средств расшареная папка подключается как сетевой диск.
1.1. Пользователи группы «Администраторы» могут редактировать, создавать и удалять любые файлы, создавать папки.
1.2. Пользователи группы «Менеджеры» просматривать всю структуру папок, могут просматривать любые файлы, создавать и редактировать файлы в определенных папках.
1.3. Пользователи группы «Конструкторы» могут просматривать всю структуру папок, открывать для чтения файлы по маске (JPEG, PDF, TIFF и т.п.) Остальные файлы для просмотра и редактирования в конкретной папке недоступны.
Все пользователи и группы естественно заводятся в Ubuntu.
Задача в основном в том, чтобы в одной и той же папке (например z:\заказы\2011-120КД\) менеджеры могли читать все файлы, а конструкторы – только определенного типа. Раскидать файлы по отдельным папкам – не вариант.
Документацию можно писать неофициальным языком, документ для внутреннего пользования.
Примеры скриптов (если будут) – комментировать.
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