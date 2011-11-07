Разграничение прав пользователей в Ubuntu

Настройка сервера/ПОЗавершен3 заявки319 просмотров
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Необходимо написать документацию по созданию сетевого хранилища пользовательских данных на баз Linux с возможностью гибко настраиваемых политик разграничения доступа по группам пользователей.

Уже имеется – установленный дистрибутив Ubuntu 11 с включенным сетевым доступом к папке (через графический интерфейс). Пользователям Win XP/Win 7 с помощью стандартных средств расшареная папка подключается как сетевой диск.

1.1. Пользователи группы «Администраторы» могут редактировать, создавать и удалять любые файлы, создавать папки.

1.2. Пользователи группы «Менеджеры» просматривать всю структуру папок, могут просматривать любые файлы, создавать и редактировать файлы в определенных папках.

1.3. Пользователи группы «Конструкторы» могут просматривать всю структуру папок, открывать для чтения файлы по маске (JPEG, PDF, TIFF и т.п.) Остальные файлы для просмотра и редактирования в конкретной папке недоступны.

Все пользователи и группы естественно заводятся в Ubuntu.

Задача в основном в том, чтобы в одной и той же папке (например z:\заказы\2011-120КД\) менеджеры могли читать все файлы, а конструкторы – только определенного типа. Раскидать файлы по отдельным папкам – не вариант.

Документацию можно писать неофициальным языком, документ для внутреннего пользования.

Примеры скриптов (если будут) – комментировать.

Ubuntu
12 лет назад
leveller
Дмитрий 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
Выбранные исполнители
fish13
Федор 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все сделали по инструкции созданной Федором. Все работает без сбоев.
Оплата вовремя, в полном объеме. Спасибо.
AkSaKaLs
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$70
10 дней
Ни ответа ни привета. Теперь моя позиция - не брать новичков в проекты усилилась.