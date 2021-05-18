Существующий ресторан украинской кухни отправляется на ребрендинг. Текущее название - "Гопачок". Что нужно: модернизировать название, оставив прямую ассоциацию и желательно слово Гопачок, или его часть. Из названия должно быть понятно, что это обновленное заведение со старыми традициями. ...
Название бренда компании по установке заборов и домен в зоне ru
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Компании ПрофЗаборСтрой https://clck.ru/TGNMN нужно изменить название. Текущее не устраивает, т.к. оно сложно запоминается и на рынке есть несколько других компаний с аналогичным названием и плохой репутацией.
Требования к новому названию:
1. Одно или два слова
2. В названии должно присутствовать "забор"
3. В названии не должно быть букв со сложным произношением в транслите - К, Ё, Ш, Ч, Щ, Ц, Ж, Ф, Ы, Й
Вот список хороших по произношению букв, из которых должно состоять имя в транслите: a, b, d, e, h, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z
При выборе ориентируемся на рекомендации этой статьи http://kolash.ru/kak-vybrat-domen-dlya-saita/
4. Свободный домен в зоне ru. Отсутствие других компаний в поиске Яндекса и Гугла по данному названию в ТОП10
Возможные рекомендации:
1. Фавикон сайта сейчас в виде солнца, возможно это как использовать в новом названии
2. Из решений конкурентов - нравится Заборушка, Завод Заборов, не нравится Забориум
1ое место за вариант, который выберем названием компании.
второе место - утешительное - варианту, который рассматривали также долго как первый.
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