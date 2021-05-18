Название бренда компании по установке заборов и домен в зоне ru

Нейминг и СлоганыЗавершен83 заявки2775 просмотров
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Компании ПрофЗаборСтрой https://clck.ru/TGNMN нужно изменить название. Текущее не устраивает, т.к. оно сложно запоминается и на рынке есть несколько других компаний с аналогичным названием и плохой репутацией.

Требования к новому названию:

1. Одно или два слова

2. В названии должно присутствовать "забор"

3. В названии не должно быть букв со сложным произношением в транслите - К, Ё, Ш, Ч, Щ, Ц, Ж, Ф, Ы, Й

Вот список хороших по произношению букв, из которых должно состоять имя в транслите: a, b, d, e, h, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z

При выборе ориентируемся на рекомендации этой статьи http://kolash.ru/kak-vybrat-domen-dlya-saita/

4. Свободный домен в зоне ru. Отсутствие других компаний в поиске Яндекса и Гугла по данному названию в ТОП10

Возможные рекомендации:

1. Фавикон сайта сейчас в виде солнца, возможно это как использовать в новом названии

2. Из решений конкурентов - нравится Заборушка, Завод Заборов, не нравится Забориум

1ое место за вариант, который выберем названием компании.

второе место - утешительное - варианту, который рассматривали также долго как первый.

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