Название магазина украшений

$50
Нейминг и СлоганыЗавершен87 заявок4489 просмотров
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#1$50

Для интернет магазина нужно придумать название/бренд, в идеале еще и слоган, но не обязательно.

Магазин по продаже бижутерии, украшений из серебра, брелоки, подарочные коробочки для украшений, еще какие-либо мелкие доп. материалы в этой же теме. Как для женщин, так и для мужчин.

Перебрал кучу вариантов, ничего не нравится.

Считаю идеальными названия следующих компаний: зануси, самсунг, ламода, валберис, ситилинк, пандора.

Требования:

1. Название в 1 слово. Можно в 2, если оно будет очень шикарное.

2. Название должно либо ассоциироваться с украшениями, либо вообще не вызывать никаких ассоциаций как в примерах выше. Никаких брошек, цацок, шкатулочек, жемчуженок и прочего:)

3. Должен быть свободен домен под название хотя бы в одной из популярных зон.

4. Название должно быть звучным, интересным, запоминающимся, легко и правильно восприниматься на слух.

5. Название не должно быть слишком популярным, типа аркенстон или тесеракт:)

6. В идеале если придумаете слоган, или подойдет один из этих:

- Твой образ — твои аксессуары

- Укрась свой мир

- У нас есть все для вашей красоты

- Стань еще ярче

В общем жду идей, если вас не затруднит потратить полчаса времени и помочь хорошему человеку за скромный бюджет:)

9 лет назад
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
Победитель конкурса
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 лет назад
#1
Сложно было выбрать название из большого количества работ и участников, но Валентина покорила своими идеями. Очень звучные названия, слоганы, объяснения к ним. Сразу виден профессиональный опыт в этой сфере. Спасибо за старания :)
Интересный конкурс - продуктивное сотрудничество - приятнейшее общение! Рекомендую всем!
Заявки фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 лет назад
#1
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