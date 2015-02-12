Название магазина украшений

Здравствуйте. Цель: 1. Создать два продающих рекламных слогана и очень небольшые тексты к ним. 2. Использован будет для рекламы в лифтах новостроек (текста немного, рекламный блок должен выделяться из общей массы) 3. Общий формат рекламного блока А5-А6 (учесть, что будет еще ...
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Для интернет магазина нужно придумать название/бренд, в идеале еще и слоган, но не обязательно.
Магазин по продаже бижутерии, украшений из серебра, брелоки, подарочные коробочки для украшений, еще какие-либо мелкие доп. материалы в этой же теме. Как для женщин, так и для мужчин.
Перебрал кучу вариантов, ничего не нравится.
Считаю идеальными названия следующих компаний: зануси, самсунг, ламода, валберис, ситилинк, пандора.
Требования:
1. Название в 1 слово. Можно в 2, если оно будет очень шикарное.
2. Название должно либо ассоциироваться с украшениями, либо вообще не вызывать никаких ассоциаций как в примерах выше. Никаких брошек, цацок, шкатулочек, жемчуженок и прочего:)
3. Должен быть свободен домен под название хотя бы в одной из популярных зон.
4. Название должно быть звучным, интересным, запоминающимся, легко и правильно восприниматься на слух.
5. Название не должно быть слишком популярным, типа аркенстон или тесеракт:)
6. В идеале если придумаете слоган, или подойдет один из этих:
- Твой образ — твои аксессуары
- Укрась свой мир
- У нас есть все для вашей красоты
- Стань еще ярче
В общем жду идей, если вас не затруднит потратить полчаса времени и помочь хорошему человеку за скромный бюджет:)
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