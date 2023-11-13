# 1 — $ 50

Нужно придумать название танцевальной студии, название из одного слова( может быть с приставкой Studio) на английском. Будут разные направления танцев но в основном это Бачата, Сальса, high heels, Stip, так же занятия йоги и растяжка. Должно быть красивым и запоминающимся.