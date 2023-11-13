Название танцевальной студии

$50
Нейминг и СлоганыЗакрыт27 заявок423 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

Нужно придумать название танцевальной студии, название из одного слова( может быть с приставкой Studio) на английском. Будут разные направления танцев но в основном это Бачата, Сальса, high heels, Stip, так же занятия йоги и растяжка. Должно быть красивым и запоминающимся.

месяц назад
Stepan_RUK
33 годаРоссия
месяц в сервисе
Был
10 дней назад
Победитель конкурса
aisha_b
Айша 
23 годаКазахстан
2 месяца в сервисе
Была
13 дней назад
месяц назад
Лучший специалист по неймингу ноября
Заявки фрилансеров
Валентин
21 год
17 дней в сервисе
Был
2 дня назад
10 дней назад
Володимир
16 лет
12 дней в сервисе
Был
12 дней назад
12 дней назад
Дмитрий
16 лет
16 дней в сервисе
Был
13 дней назад
16 дней назад
Артем
19 лет
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
22 дня назад
Светлана
63 года
25 дней в сервисе
Была
16 дней назад
23 дня назад
Даниэль
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
24 дня назад
Дарина
18 лет
24 дня в сервисе
Была
23 дня назад
24 дня назад
Влад
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
16 отзывов
25 дней назад
Марян
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Елена
49 лет
16 лет в сервисе
Была
19 минут назад
13 отзывов
месяц назад
#1
Нейминг и Слоганы
Асель
37 лет
месяц в сервисе
Была
22 дня назад
месяц назад
Никита
21 год
2 месяца в сервисе
Был
22 дня назад
месяц назад
Виктор
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Сергей
28 лет
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
1 отзыв
месяц назад
Олег
29 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Екатерина
17 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Евгений
23 года
месяц в сервисе
Был
20 дней назад
месяц назад
Никита
23 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Карина
38 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Маргарита
18 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Бикеш
63 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
aisha_b
Айша 
23 годаКазахстан
2 месяца в сервисе
Была
13 дней назад
месяц назад
Лучший специалист по неймингу ноября
Азиз
22 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Аля
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Артём
19 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Виктория
31 год
месяц в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
месяц назад
Олесандра
21 год
месяц в сервисе
Была
11 дней назад
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Слоган для бренда одежды

    $15

    Всем большое спасибо за заявки! Пожалуйста обратите внимание на свою подачу заявок, это важно. Победитель конкурса единственный из почти 50ти специалистов указал свои контакты и имя в файле. Будьте профессионалами, всем удачи! ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Придумать название сайта/бренда

    $10

    Наши варианты: godno.store deshevle.online deshevle.net - занят podeshevle.com avilis.ru Тематика сайта агрегатор сравнение цен других магазинов. По примеру - https://price.ru/ или https://e-katalog.kz Необходимо придумать созвучное и ...

    Нейминг и Слоганынет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Придумать название сайта/бренда

    Наши варианты: godno.store deshevle.online deshevle.net - занят podeshevle.com avilis.ru Тематика сайта агрегатор сравнение цен других магазинов. По примеру - https://price.ru/ или https://e-katalog.kz Необходимо придумать созвучное и ...

    Нейминг и Слоганы11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Названия для subreddits

    Есть список из 470 сабреддитов для взрослых, нужно придумать название исходя из ссылки, контента и описания к каждому сабреддиту, + выбрать группу (1 из 5). Например, reddit.com/r/realasians/ Название: Real Asians или ...

    Нейминг и Слоганы3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад