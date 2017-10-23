Наша компания имеет: 1) службу курьеров доставки еды из кафе и ресторанов. 2) сайт агрегатор выбора кафе и заказа еды на дом, офис Первый вариант подбора названия: по виду деятельности. Название должно ...
Нейминг, логотип, слоган фирменный стиль
Нужна помощь в созданий имени для фирмы, соответственно с логотипом фирменным стилем, слоганами итд. Фирма занимается производством эксклюзивной мебели. Голова пухнет от названий ни чего не нравиться , нужен креатив со стороны.
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