Нейминг, логотип, слоган фирменный стиль

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт9 заявок213 просмотров

Нужна помощь в созданий имени для фирмы, соответственно с логотипом фирменным стилем, слоганами итд. Фирма занимается производством эксклюзивной мебели. Голова пухнет от названий ни чего не нравиться , нужен креатив со стороны. 

8 лет назад
Mishariny
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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