Нейминг, логотип, слоган фирменный стиль

Здравствуйте,уважаемые фрилансеры. Необходимо Для одной Казахстанской компании разработать(придумать) новое название на рынке. Есть бриф заполненный ими с пожеланиями и сферой деятельности. Каждое название необходимо обосновывать с точки зрения маркетинга и логики. ...