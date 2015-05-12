Придумать название для интернет магазина .

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен27 заявок983 просмотра
#1$30

Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для интернет магазина.

Компания занимается производством торгового оборудования ( витрины, стеллажи , прилавки ) и офисной мебели.

готов рассмотреть любые варианты.

10 лет назад
leontev_stas
Станислав 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

L-prost
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1
Спасибо !
Неожиданно... Никаких отрицательных эмоций. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

L-prost
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
#1