Придумать название для швейной мастерской

# 1 — $ 50

Добрый день.Требуется придумать название для мастерской по пошиву изделий из кожи ручной работы, по типы как

hardgraft.com

Пример лого прикрепил.Название лучше на украинском языке или на русском.Названия типа Hand Made, leathergoods, leathercraft и и все в таком духе не предлагать.Название должно подходить под свободный домен,.com,.com.ua

Жду Варианты, спасибо!