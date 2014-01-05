Придумать название для швейной мастерской

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен29 заявок1837 просмотров
#1$50

Добрый день.Требуется придумать название для мастерской по пошиву изделий из кожи ручной работы, по типы как

hardgraft.com

Пример лого прикрепил.Название лучше на украинском языке или на русском.Названия типа Hand Made, leathergoods, leathercraft и и все в таком духе не предлагать.Название должно подходить под свободный домен,.com,.com.ua

Жду Варианты, спасибо!

11 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Победитель конкурса

Tsegolnik
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1
Спасибо за участие в конкурсе! Быстрое и красивое решение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличный заказчик. Цели и задачи поставлены корректно, требования адекватные, хорошее чувства юмора. Всё оплатил

Заявки фрилансеров

Tsegolnik
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
#1

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