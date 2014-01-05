Приветствую , уважаемые фрилансеры! Наша фармацевтическая компания находится в поиске названия для лекарственного препарата. Описание продукта: Лекарственное средство в виде таблеток. Рецептурный препарат. Действующее вещество - Монтелукаст ...
Придумать название для швейной мастерской
Добрый день.Требуется придумать название для мастерской по пошиву изделий из кожи ручной работы, по типы как
Пример лого прикрепил.Название лучше на украинском языке или на русском.Названия типа Hand Made, leathergoods, leathercraft и и все в таком духе не предлагать.Название должно подходить под свободный домен,.com,.com.ua
Жду Варианты, спасибо!
Победитель конкурса
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