Придумать название нового Интернет-магазина строительных материалов

# 1 — $ 20

Нужно сделать:

1) Придумать название нового Интернет-магазина. Продаем:строительные материалы, теплоизоляция, краски, герметики, сухие смеси, кровля, сантехника, напольные покрытия, вентиляция и т.д. Не должно быть названий уже похожих на лидеров рынка.

2) Подобрать созвучный домен в зоне .com.ua. По возможности придумать слоган и пояснение почему именно такое!

Уважаемые участники!

Руководством поставлена задача придумать название для Интернет магазина строительно-отделочных материалов. Основная группа покупателей (65% - строительные фирмы и бригады). Нужно учитывать характеристики целевой аудитории.

Может быть похожим на собственный бренд или ассоциироваться строительными материалами, строительством и т.д. Однозначно переводиться в транслит (с легким пониманием в разговорной речи), ассоциироваться с доменом –

выше придуманным. А слоган будет символом компании и её лозунгом.

Название доверительного содержания.

Конкурс проводим несколько недель, отбор тщательный. В дальнейшем сотрудничестве и рекомендациях будем сопутствовать. Название должно запоминаться.

Приглашаем всех к участию!