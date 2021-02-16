Есть фото, есть исходники. Надо качественно вырезать в фотошопе, убрать фон, поработать с волосами и добавить лого на ноутбук. Фото как есть, плохо прорисованы волоси и ноут плохо вырезан. Исходники вышлю после.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать:
1) Сделать Фон белым
2) Улучшить качество картинки
3) Черным сделать более черным
4) Надпись "Автосервис" размером как " самообслуживание"
5)"самообслуживание" сделать покрупнее чем " Автосервис"
6) Подчеркивание более контрастным
Все это должно локанично смотреться на аватаре инстраграм
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