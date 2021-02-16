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Обработка фотографийЗавершен33 заявки556 просмотров
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Нужно сделать:

1) Сделать Фон белым

2) Улучшить качество картинки

3) Черным сделать более черным

4) Надпись "Автосервис" размером как " самообслуживание"

5)"самообслуживание" сделать покрупнее чем " Автосервис"

6) Подчеркивание более контрастным

Все это должно локанично смотреться на аватаре инстраграм

3 года назад
guest_16133999015228
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$3
1 день
Крутой парень, все сделал быстро, постоянно был на связи в телеге, очень доволен, буду еще обращаться к нему!
Хороший заказчик, роботу свою поставил хорошо, всё время был на связи.Оплатил всё в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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