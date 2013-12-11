Дизайн календарей

Работа с Алексеем - тот редкий случай, когда дизайн не превращается в рутину исправлений, а полет творческой мысли может достичь любой высоты в проекте. Сотрудничество очень плодотворное, по итогам которого, я могу сказать - ДА, это тот дизайн, который займет достойное место в моем портфолио. Уровень профессионализма в составлении ТЗ и внесении правок также достаточно высок. Приятные впечатления в сотрудничестве с Алексеем дополняет и тот факт, что от дизайнера не нужно быть экстрасенсом, главное уметь чувствовать идею.