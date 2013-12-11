Дизайн календарей

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка139 просмотров

Разработать дизайн двух календарей.

11 лет назад
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 минут назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Второй раз сотрудничаем со Станиславом. Работа понравилась. Все правки вносятся без споров и обсуждений, где нужно, дизайнер высказывает свое мнение и дает советы. Рекомендую!
Работа с Алексеем - тот редкий случай, когда дизайн не превращается в рутину исправлений, а полет творческой мысли может достичь любой высоты в проекте. Сотрудничество очень плодотворное, по итогам которого, я могу сказать - ДА, это тот дизайн, который займет достойное место в моем портфолио. Уровень профессионализма в составлении ТЗ и внесении правок также достаточно высок. Приятные впечатления в сотрудничестве с Алексеем дополняет и тот факт, что от дизайнера не нужно быть экстрасенсом, главное уметь чувствовать идею.

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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