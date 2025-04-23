Необходим ретушер для обработки фотографий медицинской одежды. Основная задача — визуальное удаление лишних складок на костюмах. Оплата обсуждается. Пожалуйста, предоставьте ссылки на портфолио с выполненными работами.
Дизайнер или визуализатор для работы в Фотошопе
Ищу дизайнера или визуализатора, который работает в Фотошопе и сможет на реальных фотографиях добавить необходимые позиции материалов.
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