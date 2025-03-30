Видалити фон та вирівняти фото товарів

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт3 заявки14 просмотров

Є 5 фото — потрібно прибрати фон (залишити білий), трохи підкоригувати яскравість і зберегти в одному розмірі. Можна використовувати будь-який інструмент: Canva, Photopea, Photoshop або онлайн-сервіси. Головне — охайність.

Adobe PhotoshopCanvaОбработка изображений
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