Необходимо сделать риг в Maya для мультяшного персонажа, экспортированного из ZBrush. Модель включает два меша для выражений лица с возможностью переключения между ними (аналог PoseMorph) и анимации тела. Шейдинг не требуется, дедлайн — 12 мая. Художник будет на связи для правок.