Требуется обработка 15-20 фотографий с целью улучшения яркости и насыщенности цветов. Пример и одно исходное фото будут предоставлены. Редактирование должно соответствовать желаемому стилю (ясная погода, голубое небо). Использование ИИ не допускается.
Объединение фотографий в одну
Мне нужен специалист, который сможет объединить фотографии четырех человек в одну. Работа должна быть выполнена качественно и в короткие сроки.
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