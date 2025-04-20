Ретушь и обтравка фото товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок70 просмотров

Необходимо выполнить ретушь и обтравку фотографий товаров после съёмок. Задачи включают: убрать фон, поправить фотоляпы и выровнять цвет на изображениях.

Обработка фотографийРетушь фотографий
18 дней назад
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