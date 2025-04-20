Требуется дизайнер для генерации 50 фотографий интерьеров хостела с использованием AI-технологий (DALL·E/StableDiffusion). Необходимо согласовать стиль, создать фото общих зон и комнат, сохранить промпты в JSON. Оплата $100 за выполнение в течение 1 рабочего дня с обязательной отчетностью каждый час.
Ретушь и обтравка фото товаров
Необходимо выполнить ретушь и обтравку фотографий товаров после съёмок. Задачи включают: убрать фон, поправить фотоляпы и выровнять цвет на изображениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Обработка фотографий3 заявкиОткрыт22 дня назад
Необходим графический дизайнер для разработки меню ресторана с фотографиями. Важна быстрая реализация и легкий формат. Обработка фотографий должна соответствовать общему стилю заведения.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт19 дней назад
Необхідно створити фото креативи для запуску реклами товару на європейському та американському ринках. Будуть надані оригінали фото, текстові варіанти та референси для зразків. Важливо дотримуватися вказаного формату та якісно обробити матеріали.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 дней назад
Необхідно створити креативи для реклами на іноземних ринках, використовуючи готові фотографії та відео. Матеріали та тексти для створення вже підготовлені.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт10 дней назад
Требуется обработка 50-100 фотографий в Photoshop. Необходимо заменить надписи на бумажках и заставках телефонов, а также выполнить коррекцию качества всех изображений. Исходные материалы будут предоставлены. Качество работы должно быть высоким, без видимых следов редактирования.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт11 дней назад
Требуется разработать макет, используя фотографии в стиле KFC. Основная задача включает обработку изображений и их вставку в макет. Ожидается качественный и привлекательный дизайн, соответствующий фирменному стилю KFC.Обработка фотографий7 заявокЗакрыт19 дней назад
- $10
Требуется обработать фотографии в сказочном стиле, придавая им необычность. Оригиналы предоставлены в raw-формате от Sony. Образцы для вдохновения также приложены.Обработка фотографий16 заявокЗакрыт20 дней назад
Необходимо обработать около 50 фотографий из книг, превратив их в четкие и красивые рисунки в едином стиле, подходящие для печати. Ищется специалист для обсуждения деталей и дальнейшего сотрудничества.Обработка фотографий9 заявокЗакрытмесяц назад