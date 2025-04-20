Редактирование фото

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Открыт15 заявок140 просмотров

Есть 15-20 фото. Нужно отредактировать, чтобы они были как в примере (ясная погода, голубое небо, насыщенные цвета и т.д.). Сбрасываю 1 фото и пример, что хотим получить. Без использования ИИ.

Обработка фотографий
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