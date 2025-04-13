Ретушер для проекта в студии Kiki

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт2 заявки21 просмотр

Студия Kiki ищет опытных ретушеров, которые владеют ретушью и композом в Photoshop. Необходима оперативная включенность в проект. Умение делать постеры к кино, журналам и плакатам будет преимуществом. Присылайте свое портфолио.

Adobe PhotoshopРетушь фотографий
12 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
12 дней назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Максим
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
12 дней назад