Цветокоррекция 7 фото

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Открыт9 заявок40 просмотров

Сделать все фотографии (7 шт) в одном "цветовом стиле".
Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/1aw3J8dPrIRzVrd7yjSIm9Bd-GwC0yv9nSZfu6S3f38o/edit?usp=sharing

Сразу указывайте точный бюджет и сроки пожалуйста.
Исполнитель только из Украины для удобства оплаты.

Обработка фотографийЦветокоррекция
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