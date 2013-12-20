Необходим человек на редактирование фотографий после фото сессии. Что необходимо: устранение дефектов кожи + кадрирование Объём: 6-8 фото сессии в месяц, около 400 фото каждая фото сессия. Сроки: на обработку ...
Фотообработка
необходимо вырезать фотографии из фона и сделать цветокоррекцию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интересует обработка фотографий: очистка, удаление ненужного, дорисовки (по необходимости). Общий обьем 150-200 фото. Партиями по 20-30 фотографий. Дополнительные условия: финальный файл должен быть без текстовых и графических меток, на белом фоне, ...Обработка фотографий26 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно накладывать водяные знаки на фото. фото будут иногда отличаться одного размера от другого. водяной знак уже есть. кол-во фоток около 500.Обработка фотографий29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Для ИМ сумок и обуви необходимо провести обработку контента. Что требуется: 1) Осуществить вытравку фотографий по контуры (пример исходников в приложении "до" и "после") 2) Сделать фон белым 3) Цвет ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется обработка фото в художественном стиле (см пример) Работа регулярная. С каждой сессии 3-4 фото. Исходники в NEF С кем сойдемся по цене готова выслать тестовое фото. ...Обработка фотографий25 заявокЗакрыт11 лет назад
добрый день, есть две фотографии разных стульев. нужно поменять цвет обивки одного стула на другой.Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт11 лет назад
В общем нужно обработать фотографию с iPhone, и поставить на фон вид на Дубай, и так чтобы нельзя было отличить оригинал это или нет. Ваши цены.Обработка фотографий18 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени! Необходимо в рамках этого сайта http://www.aramedia.ru/ оформить фото, для странички. Суть в том, что парень стал обладателем Книги Рекордов Гиннесса по мини футболу, как самый молодой футболист среди ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Суть важна, чтобы лицо как Portraiture ретушировалось, но волосы, глаза при этом были резкими, яркими и пр. Ну и тонировка, мягкая чтобы была. Пишите пожалуйста цену и срок.Обработка фотографий2 заявкиЗакрыт11 лет назад