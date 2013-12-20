Фотообработка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка64 просмотра

необходимо вырезать фотографии из фона и сделать цветокоррекцию

11 лет назад
ksanksana
Оксана 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$200
2 дня
Все оке. Спасибо.
Всегда рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад