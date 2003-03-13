Обработка фото для интернет-магазина

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Закрыт22 заявки402 просмотра

Необходим человек на редактирование фотографий после фото сессии.

Что необходимо: устранение дефектов кожи + кадрирование

Объём: 6-8 фото сессии в месяц, около 400 фото каждая фото сессия.

Сроки: на обработку фото сессии около 3х дней.

Ваши предложения и цены в комментарии.

11 лет назад
LuluKreicer
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров