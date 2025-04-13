Ищу опытного фотошопера для работы с изображениями модели. Задача: менять прически сгенерированные в ИИ на фото по заданному референсу, обеспечивая естественный и качественный результат. Так же нужно будет заменить фон. Требования: Умение работать с ретушью волос, соблюдение текстуры и освещения. Внимание к деталям, чтобы прическа гармонично вписывалась в образ. Опыт работы в Photoshop и нейросетями. Портфолио с примерами подобных работ.