Фотошопер для работы с изображениями модели

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открыт2 заявки12 просмотров

Ищу опытного фотошопера для работы с изображениями модели. Задача: менять прически сгенерированные в ИИ на фото по заданному референсу, обеспечивая естественный и качественный результат. Так же нужно будет заменить фон. Требования: Умение работать с ретушью волос, соблюдение текстуры и освещения. Внимание к деталям, чтобы прическа гармонично вписывалась в образ. Опыт работы в Photoshop и нейросетями. Портфолио с примерами подобных работ.

Adobe PhotoshopОбработка изображенийРетушь фотографий
12 часов назад
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Иван
 
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