Срочно требуется графический дизайнер / ретушёр для точечной обработки фотографий. Необходимо аккуратно наложить шляпку на фото девушки, учитывая реализм и эстетику. Оплата по договоренности.
Одеть человека на фото
Необходимо одеть человека на фото. (1фото)
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