Одеть человека на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открыт4 заявки36 просмотров

Необходимо одеть человека на фото. (1фото)

Дизайн одежды
6 часов назад
Іван
6 часов в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Таня
 
45 лет
11 дней в сервисе
Была
4 часа назад
5 часов назад
Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
5 часов назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
21 отзыв
5 часов назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
4 отзыва(-1)
6 часов назад