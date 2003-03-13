Хочу немного улучшить портретное фото.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Открыт8 заявок79 просмотров

Привет! Хочу немного улучшить портретное фото. Нужно:

  • Увеличить немного объем рук (чтобы выглядели более накачанными);

  • Добавить немного вен на руки (чтобы выглядело натурально, как после тренировки);

  • Если есть идеи, как еще можно улучшить фото — по цвету, фону или деталям — буду рад!

Важно, чтобы результат выглядел естественно и аккуратно, не «перемонтировано». Фото могу скинуть в хорошем качестве.

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