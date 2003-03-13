Требуется одеть человека на одном фото. Необходимо произвести обработку изображения с добавлением одежды. Обратите внимание на естественность и соответствие стилю оригинала.
Хочу немного улучшить портретное фото.
Привет! Хочу немного улучшить портретное фото. Нужно:
Увеличить немного объем рук (чтобы выглядели более накачанными);
Добавить немного вен на руки (чтобы выглядело натурально, как после тренировки);
Если есть идеи, как еще можно улучшить фото — по цвету, фону или деталям — буду рад!
Важно, чтобы результат выглядел естественно и аккуратно, не «перемонтировано». Фото могу скинуть в хорошем качестве.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий6 заявокОткрыт2 дня назад
Срочно требуется графический дизайнер / ретушёр для точечной обработки фотографий. Необходимо аккуратно наложить шляпку на фото девушки, учитывая реализм и эстетику. Оплата по договоренности.Обработка фотографий4 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется дизайнер или визуализатор для обработки фотографий в Фотошопе. Необходимо добавить определенные позиции материалов на реальные изображения. Опыт работы в данной области является преимуществом.Обработка фотографий1 заявкаОткрыт5 дней назад
Необходим ретушер для обработки фотографий медицинской одежды. Основная задача — визуальное удаление лишних складок на костюмах. Оплата обсуждается. Пожалуйста, предоставьте ссылки на портфолио с выполненными работами.Обработка фотографий3 заявкиОткрыт6 дней назад
Необходимо выполнить цветокоррекцию для 7 фотографий, чтобы они имели единый цветовой стиль. Подробное техническое задание доступно в документе. Исполнители из Украины предпочтительны для удобства оплаты.Обработка фотографий15 заявокОткрыт24 дня назад
Необхідно обробити 5 фотографій товарів: видалити фон, залишивши білий, підкоригувати яскравість та зберегти у єдиному розмірі. Дозволяється використання будь-яких інструментів, таких як Canva, Photopea, Photoshop або онлайн-сервіси. Головна вимога — охайність виконання.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт25 дней назад
Требуется специалист для объединения фотографий четырех человек в одну. Важна высокая качество работы и выполнение в короткие сроки. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в фотомонтаже.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт19 дней назад
Требуется обработка 15-20 фотографий с целью улучшения яркости и насыщенности цветов. Пример и одно исходное фото будут предоставлены. Редактирование должно соответствовать желаемому стилю (ясная погода, голубое небо). Использование ИИ не допускается.Обработка фотографий24 заявкиОткрытмесяц назад
Студия Kiki ищет опытных ретушеров для обработки фотографий и создания постеров в Photoshop. Необходимы навыки ретуши и композинга. Оперативная включенность в проект обязательна. Умение работать с постерами для кино и журналов будет преимуществом.Обработка фотографий2 заявкиЗакрытмесяц назад