Инфографика

Обработка фотографийЗакрытнет заявок96 просмотров
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Здравствуйте!Если фото 1000x1000с инфографикой, но она на английском, хочется немного сделать инфографику уникальной и как быть с переводом текста на русский на фото ( картинке) ?Уточнение ( для маркетплейсов) WB

2 года назад
guest_16209791755373
3 года в сервисе
Был
2 года назад