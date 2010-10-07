Модуль для DLE

По типу: www[dot]raivola[dot]spb[dot]ru/tour/index008.html ------------- Надо сделать панормау для 20 объектов, т.е. я так понимаю сфотографировать с 6-ти или более сторон. Программинг, насколько я понимаю, не особо сложная вещь, есть много софта, может быть можно использовать бесплатный для склейки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать модуль для движка DLE версии 7.5
На сайте, в новости, есть ссылки вида:
Список фото хостингов предоставлю.
Необходимо чтобы модуль находил такую ссылку, делал переход, далее скачивал с фото хостинга фотографию, уменьшал до заданного размера и размещал.
Итог, ссылка вида:
Обязательно работа в автоматическом режиме.
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