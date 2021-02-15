Научить нейросеть убирать копирайты/логотипы/вотермарки

$50000
Обработка фотографийЗакрыт4 заявки1425 просмотров
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1. Парсеры парсят с авито/cian/яндекс квартиры с фото и кладут фото в папку. В день примерно 800 квартир. 1 папка=все фото по этой квартире от 3-25 фото.

id квартиры в бд = названию папки. например "34523"

2. Задача1. Нейросеть на питоне. Универсальная под логотип авито/cian/яннедвижимость.

2.1. Каждые 5-10 мин смотрит есть ли новые папки с фото (они на 2х разных серверах.). Преобразовывыет фото и кладет в эту же папку, но с др названием, либо в другую. Определимся по ходу.

2.2. Краткий лог по работе нейросити. дата/время старт/остановка какую папку взял/отработал

2.3. Качество разпознования приведена в примере и является основным параметром при выполнении задачи.

2.4. Документация.

3. Задача2. Сделать в вебе страницу под паролем. С текстовым окном. туда ввожу строку вида

https://www.avito.ru/moskva/kvartiry/2-k_kvartira_84.9_m_626_et._2062901641

https://realty.yandex.ru/offer/7622773489861388270/

https://www.cian.ru/sale/flat/241137083/

на выходе получаю все фото с этой страницы без логотипа и в архиве.

4. Сразу прошу писать

4.1. Когда готовы приступить?

4.2. Есть ли опыт в обучении нейросетей?

4.3. Какой срок реализации?

3 года назад
5006348
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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