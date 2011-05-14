Необходим дизайнер с опытом работы с большими фото

Условия работы: Подготовка фотографий промышленного оборудования для размещения на сайте (поиск в интернете и в локальной сети, выполнение обтравки, местами сложной, корректировка Level в Photoshop и запись конечных изображений в строго заданном размере), а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для раздела http://fotoulitsa.ru/photointer/ нужен специалист умеющий создавать большие панорамные изображения.
Важен опыт улучшения качества изображений, которые ухудшились при многократном увеличении, опыт прорисовки новых изображений, дорисовки существующих.
Также важен опыт нахождения или покупки существующих фотографий больших размеров для печати панорамных и интерьерных фото больших размеров по заданию заказчика.
Размеры требуемых изображений могут достигать 2-3 метров при печати.
Оплата сдельная. Есть задание - есть оценка, есть приемка - есть оплата.
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