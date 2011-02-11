Обработка фото для сайта

Необходимо обработать для интернет магазина фото продукции сделанные в фото-студии.

http://narod.ru/disk/4344582001/Blanket Nadia.zip.html

Необходимо срезать фон (не "лобзиком"), сделать цвето-коррекцию и подогнать под нужные размеры.

Нужно выбрать и обраотать 1-2 фото для страницы http://spi-usni.prodamus.ru/goods/items/camel-blanket-primavelle/

а так же отобрать и обработать ключевые фото для страницы http://spi-usni.prodamus.ru/goods/items/camel-blanket-primavelle/#photos

Изделия должны выглядеть привлекательно и объемно.

В рамках этого проекта обработка 5-8 фото одного продукта. Успешного кандидата ждет проект на обработку фото для примерно 35 товаров (так же по 5-8 фото на товар).

Присылайте свои расценки на текущий проект и будущий.