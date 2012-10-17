Обработка фото. Сделать прозрачный фон

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок392 просмотра

убрать черный фон, сделать его прозрачным.

сохранить остальные элементы.

оплата по факту через вебмани

превью https://ps.userapi.com/c405618/v405618118/13d7/vHDRIune29U.jpg

оригинал http://vsworld.ru/vs_home.rar (9 Мб)

13 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aviatorul
Альберт 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена. все в порядке. замечаний нет.
Задание четкое и понятное, с разумными сроками. Оплата моментальная. Рекомендую как надежного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

aviatorul
Альберт 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад