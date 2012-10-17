Все очень просто - обтравка и обработка одного объекта 50 р объект может быть как из 5 фотографий, так и из 2, фотографии выполнены хорошо оборвал ваять легко:) работа через дроб бокс, берете фотки из ...
Обработка фото. Сделать прозрачный фон
убрать черный фон, сделать его прозрачным.
сохранить остальные элементы.
оплата по факту через вебмани
превью https://ps.userapi.com/c405618/v405618118/13d7/vHDRIune29U.jpg
оригинал http://vsworld.ru/vs_home.rar (9 Мб)
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