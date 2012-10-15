Требуется специалист для обтравки фотографий.

Все очень просто - обтравка и обработка одного объекта 50 р объект может быть как из 5 фотографий, так и из 2, фотографии выполнены хорошо оборвал ваять легко:) работа через дроб бокс, берете фотки из папки необработанные помешаете в обработка ныне проверяю плачу:) Работа на постоянной основе, когда много фоток, когда нет.