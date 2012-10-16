Требуется обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок307 просмотров

Требуется обработать фото следующим образом: Есть полка на ней стоит предмет, нужно удалить лишние предметы и добавить логотип так, что бы была иллюзия, что логотип написан на полке. Это все работа срочная нужно сегодня + оплата только через яндекс и только с опытом.

13 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно без головной боли
Все хорошо мой +

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад