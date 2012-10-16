Требуется обработать фото следующим образом: Есть полка на ней стоит предмет, нужно удалить лишние предметы и добавить логотип так, что бы была иллюзия, что логотип написан на полке. Это все работа срочная нужно сегодня + оплата только через яндекс и только с опытом.