Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии молочной продукции из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром ...
Обработка фото (секвенции)
Здравствуйте, коллеги!
Нужно ДОРАБОТАТЬ фотографии, убрать лишние цвета вокруг объекта и перевести в чисто белый цвет.
Сейчас вокруг объекта есть ореол, его нужно убрать. Как вы будете это делать, автоматически через экшены или вручную, роли не играет, главное чтобы при промотке небыло дребезжания и лишнего фона.
Это секвенции из 360 градусов. Все файлы между собой связаны, цветом, светом и пр. По этому менять в свете, цвете, настройках и пр. ничего нельзя
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат JPG
_______
В одной секвенции 100-105 кадров.
Если вам удобно будет прогнать их через RAW конвертер - могу выслать преднастроенный по цветам RAW
Примеры в приложении.
Если у вас нет в портфолио обработки фото, пожалуйста не добавляйте заявку
По цене - 1 секвенция - 150 р. При сложном объекте - 200. Секвенций порядка 40 шт.
Что должно получиться в итоге (только падающая тень внизу должна быть помягче)
https://megavisor.com/en/view/0514afac-5d1c-4f02-bdd2-d6b64abb3f6a
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
https://yadi.sk/d/I3KIMxU234PLF9 номер 18- зона ТЗ Доведение фотографии при помощи графического редактора до совершенстваЗавершен8 лет назад
Всем доброго времени суток. Задача следующая. Хочу научиться делать надписи на картинках, такие как в приложенном файле (качество – отстой, но суть понятна). То есть создавать яркие надписи разными шрифтами, цветами и делать ...Завершен8 лет назад
Нужно заменить цвет на картинке.Завершен8 лет назад
Сделать прямоугольник jpg, назвать default.jpg размером 300 на 225 пикселей https://yadi.sk/i/lvVMSwNp39zqCD такого же цвета как фон. Чтобы поставлять вместо картинок, которых нет.Завершен8 лет назад
Есть около 1000 фото украшений, нужно: - разместить украшение по центру - обрезать фото до размера 800х800 - добавить водяной знак, чтобы не испортить украшение, но и чтобы вычистить его было проблематично ...Обработка фотографий109 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии металлических предметов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром ...Завершен8 лет назад
Нужно добавить элементы на картинку и доработать немного. Оплата ЯД 100 рублей. Ничего сложногоЗавершен8 лет назад
Требуется изменить информацию на картинках, в основном менять текст! Всего 12 картинок, изменения небольшие. Жду ваших предложенийОбработка фотографий87 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на фото добавить обьект. Срочно и быстро.Обработка фотографий60 заявокЗакрыт8 лет назад