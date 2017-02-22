Обработка фото (секвенции)

Здравствуйте, коллеги!

Нужно ДОРАБОТАТЬ фотографии, убрать лишние цвета вокруг объекта и перевести в чисто белый цвет.

Сейчас вокруг объекта есть ореол, его нужно убрать. Как вы будете это делать, автоматически через экшены или вручную, роли не играет, главное чтобы при промотке небыло дребезжания и лишнего фона.

Это секвенции из 360 градусов. Все файлы между собой связаны, цветом, светом и пр. По этому менять в свете, цвете, настройках и пр. ничего нельзя

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат JPG

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В одной секвенции 100-105 кадров.

Если вам удобно будет прогнать их через RAW конвертер - могу выслать преднастроенный по цветам RAW

Примеры в приложении.

Если у вас нет в портфолио обработки фото, пожалуйста не добавляйте заявку

По цене - 1 секвенция - 150 р. При сложном объекте - 200. Секвенций порядка 40 шт.

Что должно получиться в итоге (только падающая тень внизу должна быть помягче)

https://megavisor.com/en/view/0514afac-5d1c-4f02-bdd2-d6b64abb3f6a