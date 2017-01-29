Вырезать молочную продукцию из фона

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии молочной продукции из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя .

1. Объект

2. Легкая тень с размытием

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

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НУЖНО ЗАТЕРЕТЬ ЦИФРЫ СРОКОВ ГОДНОСТИ

КРАЯ ПРЕДМЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ КРАЮ, поставить по центру холста.

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.

10 р фото

Примеры в приложении.

Если у вас нет в портфолио обработки фото и отзывов по этим работам, пожалуйста не добавляйте заявку