Редактирование фотографии клуба

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка102 просмотра

https://yadi.sk/d/I3KIMxU234PLF9 номер 18- зона ТЗ

Доведение фотографии при помощи графического редактора до совершенства

8 лет назад
vudiag
Вудяж 
43 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличное обработанное фото... Будем сотрудничать..
Иван отличный заказчик, рекомендую. Знает чего хочет, оплата в полном размере сразу же после выполнения работы.

Заявки фрилансеров

7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад