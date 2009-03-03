Обработка фотографий

Компании BB1 USA необходим на удаленную работу дизайнер для обработки фотографий для печати. Оплата сдельная. Все подробности можно узнать по телефону +7(812)334-00-22.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подредактировать 500 фотографий. Не срочно.
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