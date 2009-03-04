Создать коллаж.

Здравствуйте.

Есть Flash-ролик, который прокручивает витрину в Интернет-магазине. В нем присутствует серия фоток витрины и получается эффект, того что пользователь как бы перемещается вдоль витрины магазина.

Сама витрина представляет собой, картинку 1200*300 (Д*В). Нужно создать 3 таких картинки в виде витрины. Товары я назову, какие можно использовать. Тематика: краски, сантехника, инструменты. На каждую тематику - одна картинка.

Т.к. это Flash-ролик в Интернете, сама картинка должна быть не тяжелой.

Оплата - безопасная сделка, либо по факту.

Пример есть, но хотелось, что бы вы сами придумали расположение.

Обязательно указывайте цену и в приват не писать - в игнор отправлю.