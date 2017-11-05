Ретушь фото (портретная): цветокоррекция,тонировка,работа с пластикой,обрезка,beauty retouch,коллажирование,VSCO. И тд Обработка фото: цветокоррекция,выравнивание,обрезка,замена фона,работа с текстурами,проектная работа,точечные сегменты,акценты (для интерьерщиков) и тд
Обработка и нанесение инфографики на фото продукта!
Доброго времени суток!
Требуется обработать для начала 10-20, а потом и более- фото продукта: нанесение теней, коррекция цвета, нанесение эффектов, наложение фото продукта на другие объекты, нанесение инфографики.
Примеры прилагаю лучшие, но смысл объясняет, самостоятельный анализ и предложение креативных идей приветствуется.
Желательно наличие PayPal!
Заранее Благодарен!
С ув. Сергей!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Обработка фотографий6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть обычная фотография. Нужно из нее сделать фотографию как на документы. 1. Удалить фон, сделать фон розоватым как в примере. 2. Выровнять плечи, если получится поворот головы исправить. 3. Выровнять верхнюю линию ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать качественную и захватывающую синемаграмму для рекламы тонального крема "Dermacol" в Instagram. Просьба при отклике прикреплять несколько подобных работ если ранее вы сталкивались с подобными задачами.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо обработать несколько фото: прозрачный фон, один свет, максимальная четкость, одна перспектива.. Бегло оценить можно во вложении.. Оплата только (!) на карту банка РФ ...Завершен8 лет назад
Требуется обработка фотографии .нужно сделать фотографию в греческом стиле ,добавить аксессуарыЗавершен8 лет назад
Есть картинки авто больших размеров. Нужно сделать следущее: Дорисовать фон таким образом, чтобы можно было выделить область с пропорциями 3.2 : 1 c машиной по центру и высота авто было ...Завершен8 лет назад
Требуется обработать 7 фотографий для сайта: - поработать с качеством товара - изменить фон (пример исходника прикладываю, пример на сайте - http://medok.ru/shop/catalog/soputstvuyushchie_tovary/) - отресайзить под 3 размера (700*700, 350*350, 150*150) Формат .jpg ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители! Требуется обработать около 10000 фотографий обуви (частично сумки) пример обработки и исходники могу выслать на почту, по требованию Нужен идеально белый фон, и сжатие фото ДО 80Кб без потери ...Обработка фотографий113 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить ретушь фото с JPG (с телефона). Вытянуть баланс белого, перспективу и горизонт, что-то сделать с яркой лампочкой на фото, но при этом, чтобы фотографии по-прежнему остались "живыми". Не дорого. Срок исполнения 3 ...Завершен8 лет назад
Необходимо обработать фотграфию, просто сделать цвето.светокоррекцию, небольшую ретушь цвета кожи итдЗавершен8 лет назад