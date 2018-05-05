Подбор эффекта/фильтра для фотографий

Исходники в рав, отобрать 100 самых приличных кадров с разными моделями/платьями, по ним сделать пакетную ретушь, отобрать из них 10, сделать хорошую ретушь, и пару фоток сделать глубокую ретушь с обтравкой и заменой фона (фоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать эффект к фотографиям из street view. Можно в фотошопе, можно другим софтом.
Прикрепил для примера одно исходное фото в размере 6000х3000. И прикрепил обработанное фото в фотошопе фильтром Artistic > Cutout. Сделать нужно что-то наподобие как прикрепленные примеры. Но надо что-то другое.. Должна быть картинка более детализированной после применения эффекта, не слишком абстрактное. Можно что-то как мультяшное или рисованное, но с сохранением детализации предметов, людей, зданий.. чтобы не превращалась в пятна абстрактные картинка. Или ваш вариант.
Суть еще в том, чтобы обработка фото убирала копирайты гугл, но при этом изображение оставалось как бы "смотрибельным" а не так, что не понятно что на нем и как. Говорить мне о том, что это нарушает правила гугла не нужно, так как эти обработанные фото будут для личного пользования, поэтому никаких правил не нарушаем.
При этом обработка одной фотографии должна быть простой и занимать не больше 1 минуты, а не целая куча комбинаций из фильтров и всяких там наложений и обработок, что на одну фотографию будет уходить по 10 минут (так делать не нужно).
- Этот фильтр или эффект который вы предложите должен одинаково хорошо работать для различных фото из street view.
- Размер фото должен оставаться исходным - 6000х3000 px после применения фильтра или эффекта.
- Фото должно оставаться в цвете, черно-белые и сепия не нужны.
- Нужно обучить меня применять такой эффект к фото самостоятельно (показать софт и краткую инструкцию как пользоваться, или же фотошоп и инструкцию).
Вот по ссылке еще варианты оригиналов с которыми можно экспериментировать (ну там же и для примера что получается с фильтром cutout) - https://yadi.sk/d/N-_6yWkj3VeF6X
Вы можете применить эффект и скинуть мне для примера свои варианты в личку поставив туда свои копирайты большие или повсюду (дабы не боялись что я украду ваш вариант), так наш разговор будет более предметным и я пойму подходите ли вы мне.
В общем, жду ваших заявок. Оплата по факту, так как в таком виде задания делать предоплату смысла нет. Оплата своевременная + хороший отзыв за хорошую работу!
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