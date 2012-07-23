Необходимо подобрать пять фото, картинок и преобразовать/разрезать на пять частей: дно и 4 стенки, так чтобы переходов дна в стенки и между стенками не было заметно (как бы панорама). Картинки уменьшить до требуемого размера и ...
Подогнать рисунок в размеры и пропорции.
Добрый день. Нужно срочное выполнение обработки рисунка.
Во вложении три файла.
1 - файл стекло.jpg - Чертёж с размерами в который нужно вписать рисунок.
2 - файл img_6913.jpg - сам рисунок который должен быть подогнан в нужные размеры с сохранением пропорций и общей идеи.
3 - flow1.jpg - пример, стиль в котором должен быть выполнен рисунок.
Цвет фона рисунка светло серый. Цвет рисунка чёрный. Для общего понимания, это рабочая стенка, фартук на кухню.
За вытяжкой рисунок должен продолжаться, без прерываний. Формат - corel + jpg. перед утверждением файл preview.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
прикрепляю 2 картинки. Пишите цены и сроки.Оплата по факту или через безопасную сделку.Завершен13 лет назад
Уважаемые веблансеры! Необходимо убрать надписи VERDADRESS.RU со всех фотографий (4 шт.) на странице: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 А также здесь: http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=815&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=818&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=820&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 http://www.bomond-paris.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=816&category_id=53&option=com_virtuemart&Itemid=2 ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно обработать и сделать более яркими и красивыми фотографии мототехники! Архив с фотками тут: http://files.mail.ru/EZ3RU9Завершен13 лет назад
Необходимо изменить на фотографиях фон на белый, на некоторых нужно сделать изображение более четким. Всего 170 фото. Фотографии трех видов: 1. Фотографий первого вида (на фоне белой материи) 81 шт. 2. Фотографий ...Завершен13 лет назад
Уникализировать изображения (2 шт.) без отображения на 180 градусов. Уникальность будет проверяться сервисом http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab=wi Пример изображения в прикрепленных файлах.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо из pdf вырезать фото товара, конвертировать в jpg, наложить белый фон вместо серого, где необходимо поправить цвета, резкость и тд. От Вас пожалуйста сроки ( ...Обработка фотографий20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Задача простая, и на умение мыслить. Нужно из сборника армейский фотографий, сделать аватарку для "вконтакте" на встречу сослуживцев. Фотографии вышлю выбранному исполнителю. Креативность приветствуется. Оставляйте свои контакты плз.Завершен13 лет назад
Необходимо сделать коллаж из 4-6 фотогрфий в виде пленки, где кадры идут друг за другом. Минимальные сроки. От Вас стоимостьЗавершен13 лет назад
Необходимо сделать русский вариант прикрепленных картинок для мультиязычного сайта, сохранением стиля и размера.Завершен13 лет назад