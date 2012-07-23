Подогнать рисунок в размеры и пропорции.

Добрый день. Нужно срочное выполнение обработки рисунка.

Во вложении три файла.

1 - файл стекло.jpg - Чертёж с размерами в который нужно вписать рисунок.

2 - файл img_6913.jpg - сам рисунок который должен быть подогнан в нужные размеры с сохранением пропорций и общей идеи.

3 - flow1.jpg - пример, стиль в котором должен быть выполнен рисунок.

Цвет фона рисунка светло серый. Цвет рисунка чёрный. Для общего понимания, это рабочая стенка, фартук на кухню.

За вытяжкой рисунок должен продолжаться, без прерываний. Формат - corel + jpg. перед утверждением файл preview.