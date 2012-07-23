Подогнать рисунок в размеры и пропорции.

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки247 просмотров

Добрый день. Нужно срочное выполнение обработки рисунка.

Во вложении три файла.

1 - файл стекло.jpg - Чертёж с размерами в который нужно вписать рисунок.

2 - файл img_6913.jpg - сам рисунок который должен быть подогнан в нужные размеры с сохранением пропорций и общей идеи.

3 - flow1.jpg - пример, стиль в котором должен быть выполнен рисунок.

Цвет фона рисунка светло серый. Цвет рисунка чёрный. Для общего понимания, это рабочая стенка, фартук на кухню.

За вытяжкой рисунок должен продолжаться, без прерываний. Формат - corel + jpg. перед утверждением файл preview.

13 лет назад
Makedonsky
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
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10 лет назад
13 лет назад
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gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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