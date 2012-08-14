Преобразование картинки по сторонам куба

Необходимо подобрать пять фото, картинок и преобразовать/разрезать на пять частей: дно и 4 стенки, так чтобы переходов дна в стенки и между стенками не было заметно (как бы панорама). Картинки уменьшить до требуемого размера и преобразовать в прилагаемую индексную палитру от фотошопа 240 цветов (вышлю на емайл).

Размер дна 727х363 пиксела, высота стенок 182 пиксела.

На выходе хочу получить пять наборов состоящих из: исходная картинка, пять разрезанных и подогнанных друг к другу частей, пять картинок требуемого размера и преобразованных в индексированный формат BMP.

Тематика картинок для бассейна: морское дно, на затонувшем корабле, водоворот, черепахи, морские гады, речное дно, водопады, плывущая на спине девушка, галактика, падение в пропасть или куда либо и прочие идеи возможные аплицировать в бассейны.