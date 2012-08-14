Преобразование картинки по сторонам куба

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок230 просмотров

Необходимо подобрать пять фото, картинок и преобразовать/разрезать на пять частей: дно и 4 стенки, так чтобы переходов дна в стенки и между стенками не было заметно (как бы панорама). Картинки уменьшить до требуемого размера и преобразовать в прилагаемую индексную палитру от фотошопа 240 цветов (вышлю на емайл).

Размер дна 727х363 пиксела, высота стенок 182 пиксела.

На выходе хочу получить пять наборов состоящих из: исходная картинка, пять разрезанных и подогнанных друг к другу частей, пять картинок требуемого размера и преобразованных в индексированный формат BMP.

Тематика картинок для бассейна: морское дно, на затонувшем корабле, водоворот, черепахи, морские гады, речное дно, водопады, плывущая на спине девушка, галактика, падение в пропасть или куда либо и прочие идеи возможные аплицировать в бассейны.

13 лет назад
Adizov
Рустам 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$75
2 дня
Выполнили работу на 5 баллов, быстро и достойно!
Очень было приятно работать с заказчиком, который знает чего хочет! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Z-Family
37 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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