Требуется ретушер для обработки фотографий ювелирной продукции с использованием стекинга по фокусу. Необходимо предоставить информацию о ценах на отрисовку металла и камней за одно фото, а также на базовую ретушь. Укажите скорость сдачи работ и требования к фото для оптимизации процесса. Примеры работ или портфолио обязательны.
Полностью лысый человек
сделайте этого человека полностью лысым и без бровей
Выбранный исполнитель
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