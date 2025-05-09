Требуется ретушер для обработки фотографий ювелирной продукции с использованием стекинга по фокусу. Необходимо предоставить информацию о ценах на отрисовку металла и камней за одно фото, а также на базовую ретушь. Укажите скорость сдачи работ и требования к фото для оптимизации процесса. Примеры работ или портфолио обязательны.