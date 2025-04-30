Необходим ретушер для ювелирной продукции. Заказ включает коммерческую обработку фотографий со стекингом по фокусу. Требуется предоставить информацию о ценах на отрисовку металла и камней за одно фото, а также цены на базовую ретушь. Важно указать скорость сдачи работ и требования к фото для оптимизации процесса. Портфолио или примеры работ также обязательны.