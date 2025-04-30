Требуется опытный фотошопер для обработки фотографий модели. Задача включает замену причесок, сгенерированных ИИ, и фона по референсу. Необходимы навыки ретуши волос, соблюдение текстуры и освещения. Внимание к деталям и опыт работы в Photoshop и с нейросетями обязательны. Портфолио с примерами подобных работ обязательно.
Ретушер для ювелирной продукции
Необходим ретушер для ювелирной продукции. Заказ включает коммерческую обработку фотографий со стекингом по фокусу. Требуется предоставить информацию о ценах на отрисовку металла и камней за одно фото, а также цены на базовую ретушь. Важно указать скорость сдачи работ и требования к фото для оптимизации процесса. Портфолио или примеры работ также обязательны.
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