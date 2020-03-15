Портрет по фотографии в стиле Dream Art

Нужно сделать ретушь 5 фотографий. Требуется профессионал, дилетантам не писать! Если будет выпонено качественно, то возможно дальнейшее сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно отрисовать портрет по фотографии в Dream Art
Просто аккуратненько вырезаем и обрабатываем : )
Размер: 50 на 70
Далее портрет пойдет на печать.
Цвета: синие и голубые
Как пример, на который можно ориентироваться, приложил к заданию)
(Только такая детализация не нужно, хватит фотошоповского пальца)
Скинуть необходимо в psd формате : )
Стоимость: 400 рублей, оплата будет с банковской карты
Сроки: Лучше всего сегодня до 21:00 по Мск
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