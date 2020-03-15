Портрет по фотографии в стиле Dream Art

$6
Обработка фотографийЗавершен2 заявки342 просмотра
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Добрый день!

Нужно отрисовать портрет по фотографии в Dream Art

Просто аккуратненько вырезаем и обрабатываем : )

Размер: 50 на 70

Далее портрет пойдет на печать.

Цвета: синие и голубые

Как пример, на который можно ориентироваться, приложил к заданию)

(Только такая детализация не нужно, хватит фотошоповского пальца)

Скинуть необходимо в psd формате : )

Стоимость: 400 рублей, оплата будет с банковской карты

Сроки: Лучше всего сегодня до 21:00 по Мск

4 года назад
Mragofack
Данил 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$6
1 день
Оперативно и качественно, как и нужно было :) Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятно работать- четкое ТЗ и моментальная оплата! Рекомендую!