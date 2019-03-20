Работа в фотошопе

Всем доброго времени суток. Задача следующая - сделать аналогичную фотографию с другой продукцией. Всего нужно 4 варианта: 4 - белья (8 фото) 1 - майка (фото майки в данный момент нет, оно будет похожим) (2 фото)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(https://www.youtube.com/watch?v=NzEgXyu1S3k&t=5s)
(https://www.youtube.com/watch?v=8n3rn1gwDIo)
что-то в этом духе , тоже из обычного фото)
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