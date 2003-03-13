Ретушь фотографии

Есть фотографии шкафов, окрашенных металиком. В них, естественно, отражается всё вокруг. Нужно убрать отражения и лишние блики, отрезать фон. У 4-5 шкафов не видно боковин - надо дорисовывать. Дополнение - похоже, что ...