Нужен человек который умеет из просто хорошего снимка сделать конфету http://www.happysvadba.ru/anons.php?sid=17 http://www.mywed.ru/photographer/detail/photo/1052/ , а потом из ...
Ретушь фотографии
Мне нужно отретушировать мой портрет так, чтобы я выглядела как модель из глянцевого журнала.
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