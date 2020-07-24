Убрать фон на товарах

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Завершен52 заявки1542 просмотра

Здравствуйте фрилансеры!

Нужно убрать фон на товарах.

Товары фотографировали на белом, но есть серое и немного тени.

5 лет назад
wb-work
Сергій 
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Выбранный исполнитель

JULFY
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5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Богдан качественно, все фото сделал как нужно, без каких-то багов либо нареканий. Спасибо!
Доволен сотрудничеством. Заказчик четко сформулировал задачу и вовремя оплатил работу. Рекомендую.

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