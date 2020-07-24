Необходимо выполнить постобработку нескольких рендеровэкстерьера в photoshop сделанных в 3dsmax,пример Screenshot_1 Сделать цвет, свет и т.д. как на Screenshot_2 Основная задача добиться максимальной реалистичности. Размер 6000*1920px, формат tiff. Назовите сроки и стоимость.
Убрать фон на товарах
Здравствуйте фрилансеры!
Нужно убрать фон на товарах.
Товары фотографировали на белом, но есть серое и немного тени.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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